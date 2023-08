Olivia Marei ist nach Babypause wieder zurück am GZSZ-Set!

Das Warten hat endlich ein Ende! Im April des vergangenen Jahres hatte Olivia Marei (33) verkündet, dass sie zum zweiten Mal Mutter wird. Rund vier Monate später stand die Schauspielerin dann das vorerst letzte Mal für GZSZ vor der Kamera, bevor sie sich in die Babypause verabschiedete. Inzwischen hat ihr Kind das Licht der Welt erblickt und Olivia ist wieder bereit zu arbeiten: Der Serienstar steht wieder für die Daily vor der Kamera!

Im Interview mit RTL berichtet die 33-Jährige, wie es für sie ist, nach ihrer einjährigen Pause wieder am Set von GZSZ zu sein. "Wie eine Rückkehr nach Hause fühlt es sich an. Ich war die Tage vorher richtig aufgeregt, aber als ich durch die Studiotür kam, war ich einfach nur froh, wieder zurück zu sein – da war jede Aufregung verflogen und ich habe mich sofort wieder heimisch gefühlt", erzählt die zweifache Mutter. Von ihren Kollegen sei sie überaus herzlich empfangen worden. "Von meinem Schauspiel-Kollegen Patrick Heinrich (38) habe ich sogar einen Blumenstrauß bekommen – mal gucken, wie lange er so zuckersüß zu mir bleibt oder ab wann er wieder seine gewohnten Witze raushaut", verrät Olivia.

Doch wie geht es jetzt eigentlich für ihre Serienfigur Toni Ahrens weiter? "Ich wünsche Toni, dass sie sich gut wieder im Kiez einlebt, ihre Mutter Nina nicht zu sehr vermisst und damit klarkommt, dass Erik vielleicht nicht mehr an ihrer Seite ist. Außerdem gibt es da ja noch dieses Mitbringsel aus den USA, was sie so schnell erst mal nicht loswird… ", teasert Olivia an.

Instagram / oliviamarei Olivia Marei mit ihren GZSZ-Kollegen

Instagram / oliviamarei Olivia Marei und Patrick Heinrich, 2022

RTL / Rolf Baumgartner Olivia Marei, Schauspielerin

