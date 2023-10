Zurück bei GZSZ: So managt Olivia Marei ihren Job mit Baby

Toni Ahrens ist wieder da! Bereits seit 2018 schlüpft Olivia Marei (33) in die Rolle der Polizistin bei GZSZ. Weil sie mit dem zweiten Kind schwanger war, pausierte die Schauspielerin rund ein Jahr bei der beliebten Vorabendserie. Inzwischen ist der kleine Wonneproppen auf der Welt – und seine Mama dreht seit vergangenem August wieder. Nun verrät Olivia, wie sie ihren Job und ihre Mutterschaft vereint!

"Ich hätte gerne mehr Zeit, um alle Aspekte meines Lebens noch mehr auszukosten: Familie, Freund:innen, die Vorbereitung auf den Dreh und der Dreh selbst", erzählt sie RTL. Dennoch sei Olivia sehr froh, überhaupt alles unter einen Hut zu kriegen: "Das wäre ohne die großartige Leistung meines Mannes, der mir immer den Rücken freihält, sich um die Kinder kümmert und den Haushalt schmeißt, nicht möglich." Allgemein könnten die Eheleute im Alltag immer auf die Hilfe ihrer Familien und ihrer Freunde zählen.

Ihre Pause bei GZSZ sei eine extrem intensive Zeit gewesen. "Wir haben die Elternzeit in vollen Zügen genossen, waren viel in Wien bei unseren Familien und haben außerdem die Zeit genutzt, um sehr viel durch die Welt zu reisen", erzählt Olivia. Die Familie habe es nach Asien und mit dem Wohnmobil nach Kanada und Alaska verschlagen. Die Kinderplanung ist auch noch nicht abgeschlossen: "An ein drittes Kind kann ich erst mal nicht denken. Wir genießen jetzt erst mal die Zeit zu viert, aber wer weiß... Einen Platz im Auto gäbe es ja noch."

Instagram / oliviamarei Olivia Marei mit ihrem Baby, Januar 2023

RTL / Anna Lena Riedel Olivia Marei, Schauspielerin

Instagram / oliviamarei Olivia Marei mit ihrem Baby, Washington im Juni 2023

