Nach Aaron Carters Tod: Nick Carter teilt Foto mit Familie

Das erste Thanksgiving ohne Aaron Carter. Der kleine Bruder von Backstreet Boys-Mitglied Nick Carter (42) war vor wenigen Wochen überraschend im Alter von 34 Jahren gestorben. Er war leblos in der Badewanne von seiner Haushälterin gefunden worden. Als der Notdienst angerückt war, konnte bloß noch sein Tod festgestellt werden. Den nordamerikanischen Feiertag Thanksgiving musste Nick nun das erste Mal ohne Aaron verbringen.

Auf Instagram hat der Sänger Bilder von sich und seiner Familie gepostet. Darauf lächelt er unter anderem Kopf an Kopf mit Ehefrau Lauren Kitt (39) am Tisch in die Kamera. Seine drei Kinder Odin (6), Pearl und Saoirse (3) sind auch mit dabei. Auf den Schnappschüssen sind zudem weitere Familienmitglieder zu sehen. Nick schreibt darunter: "Ich bin so dankbar, an Thanksgiving Zeit mit meinen Liebsten zu verbringen." Neben Bruder Aaron (✝34) fehlt jedoch noch eine weitere Person.

Nicks Bruder hat nicht bloß seine Familie hinterlassen, sondern auch seinen Sohn Prince Lyric Carter (1). Der lebt schon seit einigen Monaten bei der Mutter, Aarons Ex-Freundin Melanie Martin. Bei dem Thanksgiving-Schmaus seines Onkels ist er nicht dabei. Seine Abwesenheit bleibt allerdings nicht unbemerkt. "Hoffentlich wird Prince eines Tages dabei sein", kommentiert ein Fan.

Getty Images Nick Carter, Sänger

Getty Images Aaron Carter, 2017

Instagram / missmelaniemartinx Aaron Carter mit seinem Sohn Prince Lyric

