Trotz Erfolg: Nick Carter erlebte privat einige Turbulenzen

Nick Carter (44) wurde in den 1990er Jahren durch die Band Backstreet Boys weltbekannt. 2002 veröffentlichte der Sänger sein erstes Soloalbum und erreichte damit ebenfalls großen Erfolg. Doch im Leben des Superstars gab es auch Tiefen – besonders in seinem Privatleben. In seinem Buch "Facing The Music And Living To Talk About It", welches er 2013 veröffentlichte, sprach er offen über sein Leben in der Öffentlichkeit. Dabei wurde klar, dass das Boyband-Mitglied schon einiges in den vergangenen Jahren erlebt hat.

Kurz nachdem er 2002 seine Solokarriere gestartet hatte, folgte seine erste Anklage wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. In seinen Memoiren äußerte er sich zu dem Vorfall. "Leider habe ich nicht daraus gelernt", offenbarte der "Made for Us"-Interpret und führte weiter aus: "Ich habe meine Probleme nur noch verschlimmert, indem ich dasselbe inakzeptable Verhalten an den Tag legte und weiter Mist baute." Denn 2005 wurde Nick erneut festgenommen – diesmal wegen Trunkenheit am Steuer. Sein Vertreter erklärte damals gegenüber Us Weekly: "Er nimmt ärztlich verordnete Medikamente und war sich der möglichen Wechselwirkungen nicht bewusst." Der Ex von Paris Hilton (43) wurde daraufhin zu einer Geldstrafe von rund 1.000 Euro und einer dreimonatigen Alkoholtherapie verurteilt.

2022 musste sich Nick einer Klage von Shannon Ruth stellen, die ihm eine Vergewaltigung im Jahr 2003 vorwarf. Der Sänger wies die Anschuldigung über seinen Anwalt Michael Holtz zurück: "Diese Behauptung über einen Vorfall, der angeblich vor mehr als 20 Jahren stattgefunden hat, ist nicht nur rechtlich unbegründet, sondern auch völlig unwahr." Es kamen noch zwei weitere Frauen dazu, Melissa Schuman (40) und Ashley Repp, die ihm ebenfalls sexuelle Übergriffe in der Vergangenheit vorwarfen. Sein Anwalt betonte daraufhin gegenüber Page Six: "Wie unsere Gegenklage im Detail darlegt, ist Nick das Ziel einer böswilligen und lang andauernden Verschwörung gewesen."

Getty Images Nick Carter, Sänger

Instagram / nickcarter Nick Carter im Juli 2024

