Nach Trennung: Harry Styles schüttet Kendall Jenner Herz aus

Schweißt sie das womöglich wieder zusammen? Harry Styles (28) und Kendall Jenner (27) hatten sich 2014 erstmals für kurze Zeit gedatet. Nachdem der erste Versuch bereits scheiterte, war auch später aus ihrer knapp einjährigen Beziehung nichts geworden und sie waren wieder getrennte Wege gegangen. Der Sänger war nun für beinahe zwei Jahre mit Schauspielkollegin Olivia Wilde (38) liiert. Doch auch da soll es kriseln und einem Insider zufolge befinden sich die beiden derzeit in einer Beziehungspause. Sein Herz hat Harry nun ausgerechnet seiner Ex-Freundin Kendall ausgeschüttet.

"Harry und Kendall sind immer in Kontakt geblieben", verrät ein Insider gegenüber The Sun. "Doch nach ihren Trennungen haben sie nun wieder mehr Zeit füreinander", führt er aus. Denn auch Kendall hat eine Trennung von Basketballspieler Devin Booker (26) hinter sich. Sie sei zudem eine der wenigen Personen, die sich wegen ihres Ruhmes und ihres Wissens um den Druck der Öffentlichkeit in den "As It Was"-Interpreten hineinversetzen könne. "In Kendall hat Harry ein offenes Ohr gefunden", fügt die Quelle hinzu.

Böses Blut scheint es zwischen den beiden Ex-Partnern jedenfalls nie gegeben zu haben. Erst vor knapp zwei Wochen berichtete Page Six, wie das Supermodel gemeinsam mit ihrer Schwester Kylie Jenner (25), Allison Statter und Hailey Bieber (26) Harrys Konzert besucht hatte. Dort hatten sie ausgelassen zu den besten Hits des Briten getanzt.

Harry Styles, Sänger

Kendall Jenner, Model

Kendall Jenner und Hailey Bieber

