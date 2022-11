Antonio Banderas will Zorro-Rolle an Tom Holland weitergeben

Eine Tradition sollte nicht gebrochen werden. Antonio Banderas (62) hatte 1998 in "Die Maske des Zorro" und der Fortsetzung "Die Legende des Zorro" eine der Hauptrollen übernommen. Zuvor war die Rolle des maskierten Kämpfers von Anthony Hopkins (84) an ihn weitergereicht worden. Der Schauspieler will diese Tradition offenbar fortführen. Für seine Nachfolge als Zorro hat Antonio niemand Geringeren als Spiderman-Star Tom Holland (26) im Sinn!

Im Interview mit ComicBook wurde der 62-Jährige gefragt, ob er daran Interesse habe, erneut zu Zorro zu werden. An einer Fortsetzung sei Antonio nicht abgeneigt, doch er wolle den Degen weiterreichen. An seinen "Uncharted"-Co-Star Tom Holland. "Er ist so voller Energie und lustig und er hat einfach dieses gewisse Etwas", erklärt der gebürtige Spanier seine Entscheidung.

Gegenüber USA Today hat Antonio im Juni verraten, dass Quentin Tarantino (59) bereits 2020 auf ihn zugekommen war, bezüglich eines Cross-overs von "Die Maske des Zorro" und "Django Unchained". "Quentin hat einfach die Gabe, diese Art von Filmen zu machen und ihnen Qualität zu geben. [...] Er kann daraus etwas wirklich Interessantes machen", sagte der "Leid und Herrlichkeit"-Darsteller.

Getty Images Tom Holland, Schauspieler

Getty Images Antonio Banderas, Schauspieler

Getty Images Antonio Banderas als Zorro

