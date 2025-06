Melanie Griffith teilt seltenes Foto mit Tochter Stella

Stella Banderas (28), die Tochter von Antonio Banderas (64) und Melanie Griffith (67), hat mit einem seltenen Auftritt in einem Familienfoto die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Gemeinsam mit ihrer Mutter Melanie nahm die Schauspielertochter an einer Feier in Los Angeles teil. Dort wurde die Eröffnung eines neuen Foto- und Filmstudios gefeiert, das von Stellas Verlobtem Alex Gruszynski gegründet wurde. Auf einem Foto, das Melanie am 6. Juni auf Instagram teilte, sind Mutter und Tochter in eleganten schwarzen Outfits zu sehen. Ebenfalls auf dem Bild: die Freundin Siena Severino.

Melanie zeigte sich in ihrem Post begeistert von der neuen Location: "Meine wunderschöne Tochter Stella und Siena und ich feiern die Eröffnung des neuen Foto- und Filmstudios Nova in L.A.! Es ist ein großartiger Ort." Auch Antonio kommentierte den Beitrag seiner Ex-Frau liebevoll: "Es macht mich glücklich, euch alle glücklich zu sehen!" Was die Anwesenden besonders freute, war der glückliche Ausdruck in den Gesichtern der Familie, die bei diesem besonderen Anlass vereint war.

Stella, die bisher eher ein Leben abseits des Rampenlichts geführt hat, wird oft für ihre Ähnlichkeit mit ihren prominenten Eltern bewundert. Während Antonio als Schauspieler international Karriere machte, ist Melanie ebenfalls für ihre Hollywood-Rollen bekannt. Stella, das einzige gemeinsame Kind der beiden, scheint jedoch keinen festen Weg ins Showbusiness einzuschlagen. Stattdessen konzentriert sie sich auf ausgewählte Kunstprojekte und begleitet ihren Verlobten bei kreativen Unternehmungen. In Interviews ließ Melanie häufiger ihre enge Beziehung zu ihrer Tochter durchblicken und betonte: "Sie ist nicht nur meine Tochter, sondern auch eine meiner besten Freundinnen."

Getty Images Melanie Griffith und Stella Banderas Griffith bei einem Event in Hollywood, Oktober 2015

Getty Images Stella Banderas mit ihren Eltern Melanie Griffith und Antonio Banderas im August 2012

