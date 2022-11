Mike Tindall im UK-Dschungelcamp: So finden es die Royals

Wie finden eigentlich die Royals Mike Tindalls (44) Dschungelcamp-Teilnahme? Als Ehemann von Zara Tindall (41), der Enkelin von Queen Elizabeth II. (✝96), war er eine echte Rarität in der UK-Version der Realityshow. Royals ziehen selten in den Dschungel. Doch der ehemalige Profisportler schien sichtlich Spaß zu haben, obwohl er das Camp am Sonntag als Vierter verlassen musste. Im TV hat Mike jetzt verraten, was seine königlichen Verwandten von seinem Aufenthalt im Dschungelcamp halten.

Montagmorgen war Mike im britischen Frühstücksfernsehen bei "Good Morning Britain" zu Gast. Dort erzählte er, was seine royalen Verwandten und vor allem seine Schwiegermutter Prinzessin Anne (72) davon hielten, dass er ins Dschungelcamp gezogen ist. "Ich glaube nicht, dass sie zugeschaut hat, aber ich denke, Zara könnte es ihr erzählt haben", meinte der frühere Rugby-Spieler. Damit spielt er auf einen ganz bestimmten Zeitpunkt im Camp an, als er ausplauderte, dass ihm auf einer Party vor der Mutter seiner Frau die Hose gerissen war. "Ich werde mich wahrscheinlich schamvoll vor ihr verstecken, wenn ich nach Hause komme", lachte er. Er glaube, dass die Royals, wenn überhaupt, dann nur einige Ausschnitte der Sendung gesehen hätten.

Während einer Dschungelprüfung kam Mike auch auf die Queen zu sprechen. Auf die Frage, wie das Fachwort für einen Taubenzüchter lautete, wusste er zwar keine Antwort. Dafür offenbarte er aber ein Hobby der Queen, denn die hatte offenbar eine ganze Menge Tauben.

Getty Images Prinzessin Anne im September 2022

Getty Images Mike Tindall im August 2022 in Galgorm in Nordirland

Instagram / mike_tindall12 Zara und Mike Tindall nach Mikes Auszug aus dem UK-Dschungelcamp

