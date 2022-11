Süß! Olivia Munn feiert ersten Geburtstag von Sohn Malcolm

Eine zuckersüße Überraschung machte Olivia Munn (42) ihrem Nachwuchs! Im November vergangenen Jahres wurden die Schauspielerin und ihr Partner John Mulaney (40) Eltern ihres Sohnes Malcolm Hiệp. Offiziell stellten die zwei ihr Söhnchen erst an Heiligabend vor. Seitdem gibt die Bekanntheit regelmäßig Einblicke in ihren Mama-Alltag. Nun haben Olivia und John ihrem Söhnchen zu seinem ersten Geburtstag eine ganz besondere Überraschung gemacht – mit jeder Menge Schokoladenkuchen bekleckerte sich der Kleine.

Die X-Men-Darstellerin teilte auf Instagram mehrere Fotos von Baby Malcolm, wie er seinen ersten Geburtstagskuchen genoss. Sie schrieb in einer von drei Bildunterschriften: "Ich bin gerade zurückgekommen, das erste Jahr des glücklichsten Babys auf dieser Welt und in unserem Leben zu feiern." Sie fuhr fort: "Mein Sohn, mein Glück. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Malcolm Hiệp! Ich liebe dich so sehr." Auf einer Reihe von Bildern ist der kleine Junge zu sehen, wie er von oben bis unten mit Kuchen voll ist.

Die Schauspielerin teilte auch ein lustiges Video, in dem Olivias Mutter ein Stück Kuchen nimmt und Malcolm damit füttert, nachdem er zuerst damit zögerte. "Wenn deine asiatische Mutter ungeduldig wird", kommentierte sie den Clip. Olivia fügte hinzu: "Wenn man es genau nimmt, hat er danach angefangen, den Kuchen zu essen."

Malcolm Hiệp, Sohn von Olivia Munn

Malcolm Hiệp, Sohn von Olivia Munn

Olivia Munn und ihr Sohn Malcolm Hiệp Mulaney

