Olivia Munns kleiner Sohn spricht jetzt seine ersten Worte!

Olivia Munn (42) ist stolz auf ihren kleinen Nachwuchs! Die Schauspielerin und ihr Liebster John Mulaney (40) wurden im November vergangenen Jahres zum ersten Mal Eltern. Söhnchen Malcolm Hiệp machte das Familienglück perfekt. Seitdem teilt die Beauty stets Einblicke aus ihrem Alltag als frischgebackene Mutter. Jetzt feiert die "Violet"-Darstellerin einen wichtigen Meilenstein im Leben ihres Jungen: Denn Baby Malcolm spricht seine ersten Worte!

Via Instagram teilte Olivia ein niedliches Video, das ihren Partner mit Malcolm zeigt. "Sein erstes Wort war Daddy/Dada, sein zweites Wort war chó (vietnamesisch für Hund), und sein drittes Wort ist Auto", verkündete sie unter dem Beitrag. Der Clip zeigt den Kleinen, wie er gemeinsam mit seinem Vater auf dem Sofa sitzt und dabei seine ersten Worte spricht.

Mit ihrer Community spricht Olivia auch über die schwierigen Zeiten des Mutterseins. Im August verriet die 42-Jährige, dass sie erschöpft sei – Malcolm bekam seine ersten Zähnchen. Aus diesem Anlass richtete sie via Instagram ehrliche Worte an ihre Follower: "Dies dient auch als Gruppennachricht an alle, denen ich noch nicht geantwortet habe. Ich melde mich bei euch, egal wie lange es dauert, bis dieser Zahn herauskommt."

Instagram / oliviamunn Olivia Munn und ihr Sohn Malcolm im August 2022

Getty Images Olivia Munn im November 2019 in Culver City

Instagram / oliviamunn John Mulaney und Olivia Munn mit ihrem Sohn im Mai 2022

