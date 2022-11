Erster Exit: Dieser Star muss "Promi Big Brother" verlassen

Welcher Star muss am heutigen Abend als erstes Promi Big Brother verlassen? Seit über einer Woche verfolgt das Publikum nun schon das Leben von Micaela Schäfer (39), Walentina Doronina (22), Menderes (38) und Co., die in dem Realityformat in der rumpeligen Garage oder dem luxuriösen Loft wohnen. Zunehmend lichten sich jedoch immer wieder die Reihen der Bewohner. Nachdem Diana Schell (52) und Jörg Dahlmann (63) die Sendung bereits verlassen mussten, stand nun der nächste Exit an. Wen wollen die Fans nicht mehr bei "Promi Big Brother" sehen?

Am gestrigen Abend hatten die Gewinner der Challenge zwei ihrer Co-Stars für den Rauswurf nominieren dürfen. Dabei bekamen die ehemalige Goodbye Deutschland-Schönheit und die ehemalige Love Island-Kandidaten die meisten Stimmen von Sam Dylan (31) und den anderen Garagenbewohnern und waren für den Exit nominiert. Am Schluss entschied sich das Publikum dann gegen Catrin Heyne und ihre Zeit bei "Promi Big Brother" fand ein jähes Ende.

"Vielen lieben Dank für alles. Ihr seid einfach alle so geil", verabschiedete sich die 38-Jährige daraufhin auch direkt von ihren Mitbewohnern. Im Gespräch mit Marlene Lufen (51) und Jochen Schropp (44) schien Catrin jedoch nicht sonderlich traurig zu sein. "Es war ja für mich absolut surreal, dass ich in diesem Format stattfinden kann. Das war für mich der absolute Oberknaller", versicherte sie.

