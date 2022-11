Bestattung in Florida: Asche von Aaron Carter und Schwester

Jetzt kommen die zwei wieder nach Hause. Jane Carter – die Mutter von Aaron Carter (✝34) – hat mit dem US-amerikanischen Popsänger inzwischen das zweite Kind verloren. Der Bruder von Nick Carter (42) wurde Anfang November leblos in seiner Badewanne aufgefunden. Seine Schwester Leslie Carter (✝25) starb bereits vor mehr als zehn Jahren im Alter von 25 an einer Medikamentenüberdosierung. Jetzt erklärte Jane, dass die Asche der beiden Geschwister in ihrem Heimatstaat verstreut werden soll.

Kurz nach seinem Tod soll der Leichnam von Aaron eingeäschert worden sein, genau wie der von seiner Schwester damals. Gemeinsam sollen sie jetzt nach Florida transportiert werden, um dort im Frühjahr im Meer der Florida Keys verstreut zu werden, berichtete die Mutter der Geschwister dem amerikanischen Magazin TMZ. Bisher habe sich Leslies Asche bei ihrem damaligen Ehemann Mike und Aarons Asche bei seiner Zwillingsschwester Angel Carter (34) befunden. Weiterhin äußerte sie, dass Aarons Verlobte Melanie Martin nicht bei der Seebestattung anwesend sein wird. Gründe hierzu nannte sie anscheinend nicht.

Vermutungen zufolge sollen Teile der Asche ihrer Kinder aufgehoben werden, um dann nach dem Tod von Jane zusammen mit ihr im selben Grab beigesetzt zu werden. Hierzu äußerte sich die 63-Jährige allerdings nicht.

