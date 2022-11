Fußballstar Andrés Balanta (22) ist beim Training verstorben

Tragische Nachrichten aus der Sportwelt. Andrés Balanta galt als vielversprechendes Fußballtalent aus Kolumbien. 2021 wurde er mit Deportivo Cali kolumbianischer Meister und hatte es in der U-20-WM im Jahr 2019 sogar in den Kader der Nationalmannschaft geschafft. Zuletzt war der Sportler in den von Deportivo Cali an Atlético Tucumán ausgeliehen worden. Doch jetzt machen schockierende Nachrichten die Runde: Andrés ist bei einer Trainingseinheit verstorben!

Der 22-Jährige war beim Training des argentinischen Erstligisten Atlético Tucumán zusammengebrochen und in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Am Dienstagnachmittag folgte dann jedoch die traurige Gewissheit. Der Klub schrieb via Twitter: "Atlético Tucumán bedauert es, den Tod des kolumbianischen Fußballers Andrés Balanta bestätigen zu müssen. Mit tiefem Respekt umarmen und begleiten wir seine Familie sowie Freunde in dieser Zeit."

Sein Trainer Lucas Pusineri schilderte die schrecklichen Ereignisse während des Training gegenüber futbolred.com: "Das ist unfassbar, wir sind alle sehr, sehr traurig über alles. Er ist beim Aufwärmen gestürzt". Danach hätten Ärzte noch eine Stunde versucht, ihn wiederzubeleben – jedoch vergebens.

Anzeige

Getty Images Andrés Balanta und Martin Sanchez bei einem Fußballspiel im März 2017

Anzeige

ActionPress/PressFocus/SIPA Andrés Balanta bei der U20-Fußballweltmeisterschaft in Polen im Juni 2019

Anzeige

ActionPress/PressFocus/SIPA Andrés Balanta bei der U20-Fußballweltmeisterschaft in Polen im Juni 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de