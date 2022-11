"Meine Heimat": Ruby O. Fee schwärmt von ihrem Matthias!

Ruby O. Fee (26) und Matthias Schweighöfer (41) haben ineinander ihr perfektes Gegenstück gefunden. Seit 2019 sind die beiden ein Paar und offenbar immer noch verliebt wie am ersten Tag. Obwohl die Schauspieler normalerweise nicht so viel von ihrer Liebe teilen, erfreuten sie ihre Fans zuletzt mit leidenschaftlichen Kussfotos. Jetzt betonte Ruby noch mal, wie glücklich sie in der Beziehung mit Matthias ist.

"Matthias ist auch meine Heimat, das fühlt sich wie Nach-Hause-Kommen an. Dazu gehören vollkommenes Vertrauen und Loslassen", schwärmte sie gegenüber Bunte. Natürlich müssten auch sie sehr viel Arbeit in ihre Beziehung stecken: "Aber mit Matthias ist es total schön, weil wir beide viel voneinander gelernt haben, dadurch sind wir noch enger zusammengewachsen." Verlobt seien Ruby und ihr Liebster aber nicht – aktuell fehle den viel beschäftigten Filmschaffenden auch die Zeit zur Planung einer Hochzeit.

Auch Matthias hatte bereits ganz verzückt mit dem Magazin über seine Ruby gesprochen und ebenfalls betont, wie sehr sie voneinander profitieren würden. "Ich kann von ihr lernen, ein bisschen mehr Ruhe [zu bewahren] – und das auch mal zu genießen, wenn man Zeit hat", erklärte er. Die 26-Jährige wiederum könne von ihrem Freund lernen, "dass es auch mal cool ist, wenn man so richtig den Turbo anschaltet."

Getty Images Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee im Juni 2022 in Berlin

Instagram / rubyofee Ruby O. Fee und Matthias Schweighöfer

Instagram / rubyofee Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee im November 2021

