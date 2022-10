Seltene Einblicke: Matthias Schweighöfer schwärmt von Ruby

Matthias Schweighöfer (41) und Ruby O. Fee (26) sind sowohl vor als auch hinter der Kamera ein absolutes Traumpaar! Die deutschen Schauspieler gehen nicht nur bereits seit 2019 gemeinsam durchs Leben – sie arbeiteten auch für den Netflix-Film "Army of Thieves" das erste Mal zusammen am Set. Ihr Liebesleben halten die beiden aber weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Jetzt schwärmte Matthias allerdings in aller Öffentlichkeit von seiner Freundin Ruby!

Im Interview mit Bunte brachte Matthias – der am "Army of Thieves"-Set auch Regie führte – seine Begeisterung über die Zusammenarbeit mit Ruby zum Ausdruck. Er habe die 26-Jährige unbedingt für die Rolle haben wollen. "Sie war die beste Entscheidung, weil sie einfach sehr lustig ist. Sie hat einen guten Humor und sie ist auch einfach eine coole Schauspielerin", betonte der Berliner und freute sich: "Und im Nachhinein war die Entscheidung toll, weil es war Lockdown und ich konnte die ganze Zeit mit meiner Freundin verbringen."

Abseits des Rampenlichts ergänzen sich Matthias und seine Ruby ebenfalls perfekt. "Ich kann von ihr lernen, ein bisschen mehr Ruhe [zu bewahren] – und das auch mal zu genießen, wenn man Zeit hat", erklärte er und fügte hinzu: "Und sie kann von mir lernen, dass es auch mal cool ist, wenn man so richtig den Turbo anschaltet."

Getty Images Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee im Juni 2022 in Berlin

Getty Images Matthias Schweighöfer, Schauspieler

Getty Images Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee im Oktober 2022 in London

