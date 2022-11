Rod Stewart verlor zwei Brüder innerhalb von zwei Monaten

Rod Stewart (77) muss aktuell eine ziemlich schwere Zeit durchmachen! Der britische Sänger gilt mit seinen mehr als 250 Millionen verkauften Tonträgern als einer der erfolgreichsten Künstler weltweit. Er teilt coole Videoclips von seinen mitreißenden Auftritten und immer wieder auch private Einblicke in sein Familienglück. Nun meldete er sich jedoch mit traurigen Neuigkeiten bei seinen Fans: Rods beide Brüder sind in den vergangenen zwei Monaten verstorben!

Via Instagram meldete sich Rod am Mittwoch mit einem herzzerreißenden Beitrag bei seinen Fans. "Mit großer Trauer verkünde ich den Verlust meines Bruders Bob, der in der vergangenen Nacht meinem Bruder Don auf das große Fußballfeld im Himmel gefolgt ist. Ich habe zwei meiner besten Freunde innerhalb von zwei Monaten verloren", trauerte der 77-Jährige unter einem schwarzen Bild, auf dem "Ruhe in Frieden" unter dem Licht einer Kerze geschrieben steht.

Erst vor wenigen Tagen zeigte sich Rod noch freudestrahlend auf der Jubiläumsfeier eines Londoner Privatclubs. Ebenso wie seine Frau Penny Lancaster (51) waren auch sein Sohn Alastair (17) und seine Nichte mit von der Partie. Dabei hinterließ vor allem sein 17-jähriger Sohnemann einen bleibenden Eindruck.

Instagram / penny.lancaster Rod Stewart (M.) mit seiner Familie in Italien im August 2022

Getty Images Rod Stewart, Musiker

Action Press / Backgrid Rod Stewart und sein Sohn Alastair

