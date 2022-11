Rod Stewart wird von Sohn Alastair (16) in Schatten gestellt

Rod Stewart (77) wird von seinem Sohn überholt. Seit 2007 ist der Rocker mit Penny Lancaster (51) schon miteinander verheiratet. Die beiden verbindet aber viel mehr als nur ein Ehevertrag: Sie haben zwei gemeinsame Söhne – Alastair (17) und Aiden. Doch vor allem Alastair macht dem Musiker nun Konkurrenz: Rod wurde gemeinsam mit ihm, seiner Frau und seiner Nichte auf einer Party in London gesichtet – dort hinterließ vor allem der junge Mann einen bleibenden Eindruck.

Zum 50-jährigen Jubiläum eines Londoner Privatclubs erschien der Rockstar gemeinsam mit seinen Liebsten: Der 77-Jährige zeigte sich in einem langen schwarzen Sakko, einem rot-schwarzen Jackett, einer Anzughose sowie einem weißen Hemd. Obwohl er in diesem Outfit eine gute Figur machte, stellte ihn sein 16-jähriger Sohn an diesem Abend in den Schatten: Alastair überragt seinen Vater nicht nur um zwei Köpfe, sondern steht ihm auch in Sachen Mode in nichts nach. Der Teenie trug eine karierte Anzughose mit einem grauen Sakko sowie einem beigen Rollkragenpullover, seine Haare trug er mit einem Mittelscheitel.

Erst im August hatte Penny, die Frau des "Sailing"-Interpreten, ihre Fans mit einem Foto von ihrer Großfamilie überrascht: Auf Instagram postete sie ein Urlaubsbild aus Italien, auf dem sie, ihr Mann und die beiden gemeinsamen Söhne sowie fünf weitere von Rods Kindern aus früheren Beziehungen zu sehen sind.

Action Press / Backgrid Rod Stewart und sein Sohn Alastair

ActionPress Rod Stewart im November 2022

Instagram / penny.lancaster Rod Stewart (M.) mit seiner Familie in Italien im August 2022

