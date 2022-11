"Temptation Island V.I.P."-Aleks schießt gegen Lola Weippert

Aleksandar Petrovic (31) gefällt ihr Verhalten nicht! Der Reality-TV-Kandidat ist derzeit bei Temptation Island V.I.P. zu sehen. Gemeinsam mit Christina Dimitriou (30) nutzt er die Show, um ihre Beziehung zu testen. Jedoch scheint er sich mächtig in die Verführerin Vanessa zu vergucken. Die Griechin reagierte auf die Bilder, die seine Verknalltheit gezeigt haben, am Lagerfeuer gar nicht gut und beleidigte Vanessa total. Dass die Moderatorin Lola Weippert (26) da nicht eingeschritten ist, findet Aleks nicht in Ordnung!

In seiner Instagram-Story machte er seine Meinung zu dem Drama deutlich: "Ich verstehe auch nicht, wie Lola beim Lagerfeuer Christina, nachdem die ganzen Beleidigungen gefallen sind, noch zuspricht und bestärkt. Somit wird ihr doch niemals verdeutlicht, dass man nicht so zu sprechen hat", schrieb Aleks und findet offenbar, dass Lola Christina hätte bremsen sollen. Er ist der Meinung, hätte er solche Wörter benutzt, würde man ihn als "toxisch, narzisstisch und misogyn" abstempeln.

"Darin sieht man, dass Lola extrem parteiisch ist und sie absolut nicht versucht, die entstandenen Probleme psychologisch aufzuarbeiten", führte er aus. Tatsächlich nannte Lola die Kandidatin eine Kämpferin, und das kurz nachdem Christina die Verführerin Vanessa heftig beleidigt hatte und sogar Bodyshaming involviert war.

RTL "Temptation Island V.I.P."-Aleks und Verführerin Vanessa auf ihrem Date

Instagram / lolaweippert Lola Weippert, Moderatorin

Instagram / aleks_petrovic1 Aleks Petrovic, Reality-TV-Star

