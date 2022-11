"Temptation Island": Liebesgeständnis bei Aleks und Vanessa

Bei Temptation Island wird es emotional. Christina Dimitriou (30) und Aleks Petrovic sind als Paar auf die Insel gekommen und wollten dort eigentlich einfach nur eine gute Zeit haben. Zuvor sollen sie besprochen haben, dass sie das Paradies auch wieder gemeinsam verlassen wollen. Inzwischen scheint sich Aleks aber ausgezeichnet mit der Verführerin Vanessa Nwattu zu verstehen. Jetzt offenbarte er seine Gefühle für die 22-Jährige.

Für eine Challenge sollten die vergebenen Jungs gemeinsam mit einer Verführerin ein Gedicht oder einen Song schreiben. Aleks schnappte sich dafür Vanessa. "Es fühlt sich doch so richtig an, obwohl man es unter diesen Umständen gar nicht richtig genießen kann", lesen die beiden später vor. Es erschien wie ein Liebesgedicht, in dem sich der 31-Jährige und Vanessa gegenseitig ihre Gefühle gestanden. Den anderen Teilnehmern entglitten die Gesichtszüge. Sie schauten die Turteltauben ungläubig an: "Was war das?", fragte Tommy Pedroni fassungslos im Interview und war der Meinung, dass diese Aktion schlimmer gewesen sei als das, was Aleks' Partnerin Christina veranstaltete.

In der vergangenen Folge entfernten Vanessa und Aleks sich von der Gruppe und suchten den Körperkontakt. Am späteren Abend ist die Silhouette der beiden hinter einem Fenster zu sehen – ihre Köpfe schienen sich sehr nah zu sein. Ist da etwa der erste Kuss gefallen?

