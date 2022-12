Erster Teaser: So emotional wird Prinz Harry & Meghans Doku

Prinz Harry (38) und seine Meghan (41) zeigen sich so privat wie nie zuvor! Am 8. Dezember erscheint ihre eigene Dokumentation auf der Streamingplattform Netflix, in der der Enkel von Queen Elizabeth II. (✝96) und seine Frau über ihre Sicht der Dinge auspacken wollen. Der erste Trailer beweist bereits jetzt: Es wird sehr emotional! "Niemand sieht, was hinter verschlossenen Türen abgeht. Ich musste alles tun, um meine Familie zu beschützen", erklärt Harry mit schwerer Stimme in der Filmvorschau.

