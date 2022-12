Funkelne Ohrringe: Prinzessin Kate zollt Diana erneut Tribut

Auch während ihres Amerika-Trips würdigt Prinzessin Kate (40) ihre Schwiegermama Lady Diana (✝36). Am Mittwoch landeten die Royal und ihr Mann Prinz William (40) in Boston, um ihre dreitätige USA-Reise anzutreten – die erste Auslandsreise unter der Regentschaft des amtierenden Königs Charles (74). Dabei lag der Fokus vor allem auf der Prinzessin von Wales und ihrem Schmuck: Am Logan International Airport trug Kate Ohrringe der verstorbenen Lady Di.

Wie die Bilder vom Flughafen zeigen, landete die 40-Jährige in Boston gewohnt stilvoll: Zu ihrem dunklen Anzug kombinierte Kate die silbernen Ohrringe mit Saphiren und Diamanten, die früher Williams Mutter gehörten. Diana selbst wurde einige Male mit den Schmuckstücken fotografiert: Unter anderem trug die einstige Royal die Ohrringe während ihres Besuchs in Kanada 1991 oder auf der Met Gala vor 26 Jahren.

Den royalen Fans fällt Kates Hommage sofort auf: "Sieht Kate in ihrem Anzug und den atemberaubenden Ohrringen von Diana nicht umwerfend aus?" oder "Manche sagen, dass Kate ihren eigenen Weg geht und den Titel der Volksprinzessin von Diana erben könnte", schrieben einige User begeistert auf Twitter.

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William in Boston

Getty Images Prinzessin Diana im Metropolitan Museum of Art in New York

Getty Images Prinzessin Kate im November 2022

