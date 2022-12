Ismet Atli happy nach Facelift: Er braucht keine Filter mehr

Ismet Atli ist rundum zufrieden! Vor wenigen Tagen hat es der einstige Sommerhaus-Bewohner seiner Frau Kader Loth (49) gleichgetan und ist den Weg zum Beauty-Doc angetreten. Er ließ sich das Gesicht straffen. Seine Gattin war davon ganz und gar nicht begeistert. Die Reality-TV-Ikone hatte Angst, dass etwas schief gehen könnte – doch keineswegs: Isi ist mit dem Ergebnis superhappy, wie er Promiflash erzählte.

Im Gespräch mit Promiflash berichtete der 52-Jährige, dass er sich schon jetzt wieder superfit fühle und auch gerne in den Spiegel guckt: "Als der Arzt die Bandagen abgenommen und das Ergebnis gezeigt hat, war ich so begeistert. Ich bin so überhappy, ich kann es euch nicht beschreiben." Seine Follower werden ihn deshalb künftig auch ungefiltert zu sehen bekommen. "Ab und zu habe ich immer Filter benutzt, wenn ich bei TikTok oder auf Instagram Bilder gepostet habe. Die brauche ich jetzt nicht mehr", freute sich Isi. Er sehe locker zehn Jahre jünger aus.

Dabei hatte der Juwelier große Angst vor dem Eingriff. "Ich habe mir schon fast eine Angststörung eingeholt. Geht das schief, passiert dies, tut das weh, kann ich meiner Arbeit nachgehen, und, und, und. War alles unnötig", betonte Isi nun rückblickend. Er für seinen Teil sei glücklich, den Schritt gewagt zu haben.

