"Love Island"-Asena gibt Trennung von ihrem Freund bekannt!

Zwischen Asena Neuhoff und ihrem Freund Daniel ist es vorbei! Die Beauty ist unter anderem als die beste Freundin von Gerda Lewis (30) bekannt. 2019 nahm sie außerdem an der damaligen Love Island- Staffel teil. Nach ihrem Exit datete sie unter anderem Eugen Lopez, der durch seine Teilnahme bei Temptation Island bekannt wurde. Seitdem wurde es immer ruhiger im Liebesleben der Influencerin. Seit letztem Jahr war sie schließlich mit dem Unternehmer Daniel Hessling zusammen. Nun gab Asena jedoch ihre Trennung bekannt!

Fans ahnten schon seit ein Weile, dass es zwischen dem Paar kriselt. Ein Instagram-User schrieb ihr: "Nimm doch bitte mal Stellung, anstatt nur so kryptische Posts zu verfassen". Da ihre Follower schon eine Krise in ihrer Beziehung vermuteten, sehe sie sich jetzt gezwungen, zu ihrem Liebes-Status Stellung zu nehmen. Asena fügte in ihrer Story hinzu: "Daniel und ich sind nicht mehr zusammen. Auch wenn unsere Beziehung nach außen hin immer perfekt schien, wisst ihr alle, dass Instagram eine Scheinwelt ist."

Auch ihre BFF Gerda ist derzeit Single. Doch ein Problem hat die 30-Jährige damit nicht, wie sie vor ein paar Tagen auf Instagram klarstellte: "Ich fühle mich als Single so gut, weil ich mit meinen Freundinnen alles habe, was ich brauche." Auch, was einen eventuellen Kinderwunsch angeht, mache sie sich keinen Stress: "Ich wollte Eizellen einfrieren lassen für die Zukunft."

Anzeige

Instagram / asenaneuhoff Asena Neuhoff und Daniel Hessling, 2021

Anzeige

Instagram / gerdalewis Asena Neuhoff und Gerda Lewis, August 2021

Anzeige

Instagram / asenaneuhoff Asena Neuhoff im Mai 2020 in Köln

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de