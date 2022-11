Single mit 30: Macht Gerda Lewis sich Druck wegen Nachwuchs?

Gerda Lewis (30) sieht es entspannt! Die ehemalige GNTM-Teilnehmerin ist gerade 30 Jahre alt geworden. Vor drei Jahren hatte sie im Fernsehen als Bachelorette versucht, die große Liebe zu finden. Keno Rüst war damals ihr Auserwählter für die letzte Rose gewesen. Die Beziehung zerbrach allerdings schon wenige Wochen nach dem Finale der Show. Jetzt gab Gerda preis, dass sie vollkommen zufrieden als Single ist.

In einer Instagram-Fragerunde erklärte die 30-Jährige ihre Gefühle bezüglich ihres Alters. "Ich fühle mich als Single so so gut, weil ich mit meinen Freundinnen alles habe, was ich brauche," meinte die Reality-TV-Bekanntheit. "Wegen Kindern mache ich mir keine Gedanken. Ich wollte zudem Eizellen einfrieren lassen für die Zukunft", fügte sie hinzu.

Dass 30 noch kein Alter ist, beweist die geborene Litauerin immer wieder mit heißen Fotos in den sozialen Medien. Zuletzt hatte sie eine Collage aus vier sexy Bildern geteilt, auf denen sie sich selbst im Spiegel fotografiert und ihren Körper in Szene setzt.

Anzeige

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis im November 2022 in Köln

Anzeige

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, Influencerin

Anzeige

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis im November 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de