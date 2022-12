Während USA-Tour: Prinz William und Kate wurden ausgebuht!

Damit hätten Prinz William (40) und Prinzessin Kate (40) wohl nicht gerechnet! Die beiden nehmen derzeit einige royale Termine in den USA wahr. Während ihres dreitägigen Aufenthaltes in Boston waren sie unter anderem als Gäste bei der zweiten jährlichen Verleihung des Earthshot Prizes eingeladen. Doch nicht nur Arbeit stand auf dem Programm der Briten. In ihrer arbeitsfreien Zeit schauten sie sich nun ein Basketballspiel an. Doch dann wurden William und Kate im Stadion plötzlich ausgebuht!

Wie The Sun berichtet, nahmen die Vermählten am Spielfeldrand im TD Garden Platz, um sich das Spiel der Boston Celtics gegen Miami Heat anzusehen. Etwa 15 Minuten vor dem Anpfiff hätten sie sich zur Gouverneurin von Massachusetts, Maura Healey, und der Bostoner Bürgermeisterin Michelle Wu gesellt. Dann soll das Königspaar Berichten zufolge – als es auf dem Jumbotron zu sehen war – ausgebuht worden sein. Der Prinz von Wales habe verlegen auf den Bildschirm geblickt, bevor er und seine Gattin dann gegrinst und gewunken hätten.

Grund für die Abneigung der Fans könnten die aktuellen Rassismus-Vorwürfe gegen das Umfeld des britischen Königshauses gewesen sein. Während am 29. November im Buckingham-Palast ein Empfang zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen organisiert worden war, sollen der Aktivistin Ngozi Fulani von einem Mitglied aus König Charles' III. (74) Team rassistische Fragen über ihre Herkunft gestellt worden sein. Nachdem die Frau das publik gemacht hatte, reagierte der Palast und gab bekannt, dass das Mitglied von seinem Posten zurückgetreten sei.

