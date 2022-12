NFL-Star Patrick Mahomes erklärt Spitznamen seines Sohnes!

Patrick Mahomes (27) und Brittany Mahomes könnten nicht glücklicher sein! Diese Woche gaben der NFL-Star und seine Ehefrau die Geburt ihres Sohnes bekannt. Im Februar 2021 kam bereits ihr erstes gemeinsames Kind namens Sterling Skye zur Welt. Der neue Familienzuwachs heißt Patrick "Bronze" Lavon und wurde nach seinem Vater sowie Großvater benannt. Bei dem Namen "Bronze" handelt es sich um einen Spitznamen, den Patricks Bruder Jackson vorgeschlagen hatte.

Der US-amerikanische Football-Star erzählte gegenüber TMZ, dass er und sein Bruder auf der Suche nach einem Namen waren, der einzigartig und anders ist. Jackson machte dann den Vorschlag: "Wie wäre es mit Bronze? Es passt perfekt zu Sterling." Dann blieb es dabei! Patrick ergänzte noch: "Es funktioniert gut. Er kann jetzt sein eigenes Ding machen, indem er nicht Patrick ist, er ist Bronze, obwohl er Patrick ist. Und Sterling und Bronze können diese Verbindung auch in Zukunft haben."

Der 27-Jährige konnte sein Glück als frischgebackener Vater kaum in Worte fassen und schwärmte außerdem in den höchsten Tönen von seiner Jugendliebe: "Es ist großartig, einen Sohn in meiner Familie willkommen zu heißen, und alles lief großartig und reibungslos. Brittany ist ein Champion." Seit der High-School-Zeit ist das Paar schon zusammen und gab sich erst dieses Jahr im März das Jawort.

Patrick "Bronze" Lavon Mahomes III, Baby von Patrick und Brittany Mahomes

Brittany Matthews und Patrick Mahomes im Februar 2020 in Miami

Patrick Mahomes und Brittany Matthews im Februar 2022

