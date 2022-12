"So viele Jahre her": Drew Barrymore geht wieder auf Dates

Drew Barrymore (47) ist wieder in Flirt-Laune! Nach zwei Ehen sollte Will Kopelman der Mann fürs Leben werden: 2012 gaben sich die beiden Schauspieler das Jawort, ihre beiden Kids Olive und Frankie machten Drew und Will zu einer kleinen Familie. Das große Liebes-Glück sollte es dennoch nicht werden: Nach vier gemeinsamen Ehejahren ließen sie sich wieder scheiden. Seitdem wurde es recht ruhig um das Liebesleben des "50 First Dates"-Stars – bis jetzt: Drew will endlich wieder daten!

Am Donnerstag fragte Whoopi Goldberg (67) Drew in ihrer gleichnamigen Show, ob sie aktuell am Daten ist, woraufhin die 47-Jährige knapp zugab: "Ja, bin ich." Dass die Zweifach-Mama wieder auf Partnersuche ist, hat auch einen bestimmten Grund: "Weil es schon so viele Jahre her war, habe ich angefangen, mir ein wenig Sorgen zu machen – als ob ich zu gut darin wäre, allein zu sein", witzelte Drew.

Erst Anfang des Jahres erzählte Drew in einem Interview mit dem Queer Eye-Star Bobby Berk von ihren Schwierigkeiten beim Daten: "Ich habe zwei junge Mädchen und ich möchte keine Leute mit nach Hause bringen. Ich glaube, ich bräuchte sehr lange, um jemanden zu treffen und kennenzulernen, bevor ich ihn überhaupt meinen Töchtern vorstellen könnte."

Getty Images Drew Barrymore und Will Kopelman im Januar 2014

Getty Images Drew Barrymore, Schauspielerin

Getty Images Drew Barrymore im Juni 2022

