Süßes Bild von Cathy und Mats Hummels beim Co-Parenting!

Zwischen Cathy (34) und Mats Hummels (33) scheint kein böses Blut zu fließen. Monatelang hatte es Gerüchte über ein Liebes-Aus der Eheleute gegeben. Vor wenigen Wochen wurde dann offiziell bestätigt, dass die beiden nach sieben gemeinsamen Jahren die Scheidung eingereicht haben. Für ihren Sohn halten die Moderatorin und der Fußballer allerdings zusammen und machen das Beste aus ihrer aktuellen Situation. Wie gut das zu klappen scheint, machte die Influencerin nun deutlich: Cathy teilte ein harmonisches Foto der Eltern beim "Co-Parenting".

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die 34-Jährige nun zwei Fotos, die sie gemeinsam mit ihrer kleinen Familie abbilden. Auf dem ersten Foto liegen Cathy, Mats und Ludwig zusammen auf dem Fußboden und scheinen die gemeinsame Zeit wirklich zu genießen. "Ich mache das Beste aus allem oder versuche es zumindest. Es ist nicht leicht, ich spreche aus Erfahrung, aber man kann alles schaffen!", versicherte der Webstar. Ihren Post versah sie zudem mit dem Hashtag #coparentinglife.

In ihrer Story gab die in Dachau geborene Schönheit dann noch weitere Einblicke in den Abend mit ihrem Sohn und ihrem Noch-Ehemann. So waren Mats und Ludwig beispielsweise beim Herumtoben im heimischen Wohnzimmer zu sehen. Zudem verriet Cathy, dass die drei auch zusammen zu Abend gegessen hätten.

Cathy Hummels (r.) mit ihrem Sohn Ludwig

Cathy Hummels und Mats Hummels

Ludwig und Cathy Hummels im Dezember 2022

