Scheidung bestätigt: Mats Hummels trennte sich von Cathy!

Nun herrscht Gewissheit! Dass Cathy (34) und Mats Hummels (33) kein wirkliches Paar mehr sind, spekulieren die Fans schon lange. Spätestens seit der Profi-Kicker beim Knutschen mit anderen Ladys erwischt wurde, ist wohl klar: Bei den Eltern eines Sohnes kriselt es. Die Influencerin verriet bereits, dass sie in ihrer Doku über die Trennung auspacken würde. Doch schon jetzt kommen weitere Details ans Licht: Mats initiierte das Liebes-Aus mit Cathy!

Wie die Bild berichtet, spricht die Kampf der Realitystars-Moderatorin ziemlich offen über die gescheiterte Ehe mit Mats in ihrer Doku "Cathy Hummels – Alles auf Anfang". Emotional berichtet Cathy: "Wir haben versucht, die Trennung zu vermeiden. Aber am Ende war es der Mats, der gesagt hat 'Ich kann nicht mehr'." Obwohl sie sich bisher nicht ganz offen darüber geäußert hatten, vermuteten einige Fans auch an Cathys Veränderungen, dass es ihr nicht wirklich gut gehen könne.

Im TV bestätigt sie, dass die Trennung sie sehr mitgenommen hat – Gewichtsverlust inklusive. Cathy sei auch nach wie vor traurig, "dass wir es nicht hinbekommen haben", wurde in der Doku klar. Dieses Jahr reichten sie also die Scheidung ein.

Anzeige

Getty Images Mats und Cathy Hummels im Juli 2016

Anzeige

Instagram / cathyhummels Mats und Cathy Hummels mit ihrem Sohn Ludwig

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de