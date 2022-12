Trailer verrät: Kate & William Teil von Harry & Meghans Doku

Ob Prinz William (40) und Prinzessin Kate (40) das gewusst haben? Bruder und Schwager Prinz Harry (38) hatte mit seiner Gattin Herzogin Meghan (41) vor zwei Jahren einen 100-Millionen-Euro-Deal mit dem Streamingdienst Netflix abgeschlossen. Das Paar hatte kündigte an, in einer Doku die ganze Wahrheit über das britische Königshaus aus seiner Perspektive zu erzählen. Jetzt wurde der Trailer der Doku veröffentlicht, die am 8. Dezember erscheinen soll. In diesem sind auch William und Kate zu sehen!

Der Trailer mit dem Titel "Harry & Meghan" zeigt eine ganze Reihe bekannter royaler Gesichter – unter anderem den Prinzen und die Prinzessin von Wales! Es wird ein Foto eingeblendet, auf dem die beiden in der ersten Reihe zu sitzen scheinen. Dahinter erkennt man eine besorgte Meghan, die neben Harry in der zweiten Reihe steht... Das lässt vermuten, dass der angebliche Zoff der beiden Paare vertieft werden könnte.

Auch Äußerungen von Prinz Harry und seiner Liebsten, die in dem Trailer zu sehen sind, heizt diese Vermutung weiter an: "Niemand sieht, was hinter verschlossenen Türen passiert. Ich musste alles tun, was ich konnte, um meine Familie zu schützen", offenbart der Rotschopf. Seine Frau fügt dann noch fragend hinzu: "Wenn so viel auf dem Spiel steht, macht es dann nicht mehr Sinn, wenn unsere eigene Geschichte auch von uns erzählt wird?".

Anzeige

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate auf den Bahamas im März 2022

Anzeige

Getty Images Prinz William, Prinz Harry, Sophie Wessex, Prinzessin Kate und Herzogin Meghan

Anzeige

Instagram / misanharriman Herzogin Meghan und Prinz Harry

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de