Erster Trailer von Harry und Meghans Doku veröffentlicht!

Jetzt sind endlich genauere Details zu Herzogin Meghan (41) und Prinz Harry (38) Doku bekannt! Am 8. Dezember soll bei dem Streaminganbieter Netflix eine Reihe erscheinen, in der der Enkel von Queen Elizabeth (✝96) und seine Gattin über das britische Königshaus auspacken wollen. Welchen Titel das Projekt tragen wird, ist noch unklar. Nun wurde aber ein Trailer veröffentlicht, in dem erste Szenen zu sehen sind!

In der nun von Netflix herausgegebenen Filmvorschau werden zunächst ein paar private Schwarz-Weiß-Fotos des Paares gezeigt. Danach nennt Harry mit schwerer Stimme die Beweggründe für das Projekt: "Niemand sieht, was hinter verschlossenen Türen abgeht." Später betonte er zudem: "Ich musste alles tun, um meine Familie zu beschützen." Doch auch Meghan lässt ihren Emotionen freien Lauf: Eine Sequenz zeigt, wie die zweifache Mutter vor ihrem Handy in Tränen ausbricht.

Doch nicht nur in der Doku wollen die Royal-Aussteiger die Geheimnisse der britischen Monarchie enthüllen. Anfang des kommenden Jahres sollen Prinz Harrys Memoiren erscheinen, in denen er seine persönliche Lebensgeschichte erzählen möchte. Die Veröffentlichung hatte sich wegen des Todes der Queen verschoben.

Getty Images Prinz Harry im September 2022

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan 2019

Getty Images Herzogin Meghan hält eine Rede

