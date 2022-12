Erste Pärchenbilder: Charlie Puth zeigt seine Freundin!

Das ist Charlie Puths (31) Freundin! Der Sänger machte erst im Oktober öffentlich, dass er in einer Beziehung ist. Und zwar mit einer Dame, mit der er aufgewachsen ist. Dabei schien der "Attention"-Interpret total happy zu sein und auf Wolke sieben zu schweben. Wer genau seine Freundin ist, war bisher aber nicht bekannt. Nun weiß man jedoch, wer den Musiker so glücklich macht: Charlie teilte jetzt Bilder mit seiner Liebsten!

An seinem Geburtstag postete er Pics aus einem Foto-Automaten auf Instagram. Charlie und seine Freundin grinsen, albern herum und turteln auf den Aufnahmen, was das Zeug hält. Unter den Beitrag schrieb er ziemlich passende Lyrics. "Oh, ich bin kein Verlierer, weil ich sie nicht verloren habe", verdeutlichte er einmal mehr, wie verliebt er momentan wohl ist. Das sieht man den Turteltauben auch einfach an.

Dieses Posting dürfte für viele eine Überraschung sein. Denn in einem Interview erzählte Charlie eigentlich, dass er die Liebe privat halten wolle: "Die Medien werden es sicher nicht erfahren. Ich werde mich bemühen, dass sie es nicht erfahren."

Anzeige

Getty Images Charlie Puth, Sänger

Anzeige

Instagram / charlieputh Charlie Puth, Sänger

Anzeige

Instagram / charlieputh Charlie Puth, Sänger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de