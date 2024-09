Heimliche Hochzeit? Charlie Puth trägt verdächtigen Ring

Charlie Puth (32) sorgt aktuell für Spekulationen um eine geheime Hochzeit, nachdem er am Sonntag mit einem goldenen Ring am linken Ringfinger gesichtet wurde. Der Sänger und seine Verlobte Brooke Sansone genossen eine romantische Bootsfahrt im italienischen Comer See, wobei sie entspannt nebeneinandersaßen und die malerische Aussicht auf sich wirken ließen, wie Fotos zeigen, die People vorliegen. Charlie und Brooke, die erst im September 2023 ihre Verlobung bekannt gegeben hatten, wurden zudem händchenhaltend auf einem Dock in Tremezzo fotografiert. Mit seiner maritimen Kleidung und ihrem schick-leichten Sommeroutfit wirkten die beiden wie frisch Vermählte auf Hochzeitsreise.

Der Musiker und seine Partnerin waren erstmals im September 2022 miteinander in Verbindung gebracht worden, als sie beim Global Citizen Festival in New York City zusammen gesehen worden waren. Einen Monat später bestätigte der "We Don't Talk Anymore"-Interpret die Beziehung in der "Howard Stern Show". Das Paar, das sich bereits seit seiner Kindheit in New Jersey kennt, verlobte sich dann nur knapp ein Jahr später. Der überraschende Antrag fand in New York City statt, begleitet von einer gemeinsamen Ankündigung in den sozialen Medien und freudigen Fotos von einem Pizza-Mittagessen im Brooklyn-Hotspot Lucali.

Die Geschichte der beiden klingt wie ein wahr gewordener Liebesroman, da Charlie und Brooke seit ihrer Kindheit eine besondere Verbindung teilen. Beide waren in New Jersey aufgewachsen und ihre Familien sind seit der dritten Klasse eng befreundet. "Es ist irgendwie einfach in unserer DNA", gestand Charlie in einem Interview mit People im Dezember des vergangenen Jahres.

Instagram / charlieputh Charlie Puth und Brooke Sansone im September 2023

Getty Images Charlie Puth und Brooke Sansone

