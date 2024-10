Sänger Charlie Puth verbot eigene Lieder auf seiner Hochzeit

Charlie Puth (32) hat bei seiner Hochzeit ausdrücklich darum gebeten, dass seine eigenen Lieder nicht während der Feier gespielt werden. Obwohl er für Hits wie "See You Again" und "We Don't Talk Anymore" weltweit bekannt ist, wollte Charlie an diesem besonderen Tag nicht im Mittelpunkt der musikalischen Darbietungen stehen. Deshalb bat er die Band, auf seine Songs zu verzichten – das verriet er während einer Radiosendung bei SiriusXMs Show "The Morning Mash Up": "Ich habe ausdrücklich gebeten, keine Charlie-Puth-Musik auf unserer Hochzeit zu spielen. Das würde mich nur verlegen machen."

Dabei hatte die Band total Lust, Charlies Hits zu covern. "Sie sahen mich mit ihren Instrumenten an und fragten, ob sie vielleicht ein bisschen 'See You Again' auf der Trompete spielen sollen", berichtete er schmunzelnd. Doch er lehnte ab und fügte hinzu: "Das will doch niemand auf einer Hochzeit hören." Am 7. September gab der 32-jährige Sänger seiner langjährigen Freundin Brooke Sansone das Jawort in einer intimen Zeremonie im Kreise von Familie und Freunden. Die Hochzeit fand in seinem Familienanwesen in Montecito, Kalifornien, statt.

Charlie und Brooke kennen sich schon seit ihrer Kindheit in New Jersey. Ihre Familien sind seit Langem befreundet. Die beiden wurden erstmals im Sommer 2022 als Paar gesehen und haben ihre Beziehung seitdem weitgehend privat gehalten. In einem emotionalen Instagram-Post am 17. September teilte Charlie die freudige Nachricht ihrer Hochzeit mit der Welt. Er schrieb: "Ich liebe dich, Brooke... Ich habe es immer getan. Mit dir bin ich mein allerbestes Selbst. Ich verspreche, dich jeden Tag in diesem Leben zu lieben und noch mehr, wenn wir in unser nächstes [Kapitel] übergehen." Fans auf der ganzen Welt freuen sich über das Glück des Paares und sind gespannt auf ihren gemeinsamen Weg in der Zukunft.

Getty Images Sänger Charlie Puth

Getty Images Charlie Puth und Brooke Sansone

