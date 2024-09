Also doch: Charlie Puth hat seine Brooke Sansone geheiratet

Bereits seit Tagen halten sich die hartnäckigen Spekulationen, dass Charlie Puth (32) und Brooke Sansone längst Mann und Frau sind, nachdem der Sänger vermehrt mit einem verdächtigen Ring am Finger gesichtet worden war. Nun gibt es Gewissheit: Die beiden sind tatsächlich am 7. September, genau ein Jahr nach ihrer Verlobung im Puth-Familienanwesen in Montecito, Kalifornien, den Bund der Ehe eingegangen! "Seitdem ich ein kleines Mädchen war, hatte ich ganz genaue Vorstellungen davon, wie der Tag sein wird", äußert sich Brooke im Interview mit Vogue. Für den großen Tag wählte die Braut ein maßgeschneidertes Kleid von Danielle Frankel, während Charlie in einem maßgeschneiderten Bode Anzug glänzte. Die Gäste wurden mit einer beeindruckenden Zeremonie inklusive Gesangseinlagen des Sunday Service Choir überrascht, der den Klassiker "Ain’t No Mountain High Enough" performte, nachdem Charlie und Brooke sich das Jawort gegeben hatten. "Die Zeremonie war unser liebster Teil des ganzen Tages. [...] Charlie und ich waren total relaxt, als wir vorne standen [...] und ich habe mich nie verbundener mit ihm gefühlt", schwärmt sie weiter.

Das Hochzeitswochenende hatte mit einem stilvollen Probeessen in der San Ysidro Ranch begonnen und setzte sich mit Begrüßungsdrinks auf dem Tennisplatz des Hauses von Brooke und Charlie fort. Am Hochzeitstag selbst wurde die Zeremonie vor einem geliebten Olivenbaum in der Einfahrt des Anwesens abgehalten. Nach der emotionalen Trauung mit persönlichen Gelübden feierten die Gäste bei einer Cocktailstunde am Pool. Für die anschließende Hochzeitsparty tauschte Brooke ihr Brautkleid gegen ein Kleid von Jil Sander (80) ein und tanzte mit ihrem Charlie ihren ersten Tanz zu Bruce Springsteens (74) "Jersey Girl".

Charlie und Brooke teilen eine lange gemeinsame Geschichte. Ihre Väter waren schon in der Grundschule befreundet, und das Paar wuchs zusammen in New Jersey auf. "Es ist irgendwie einfach in unserer DNA", gestand Charlie in einem Interview mit People im Dezember des vergangenen Jahres.

Instagram / charlieputh Charlie Puth und Brooke Sansone im September 2023

Getty Images Charlie Puth im Februar 2023

