So beeinflusste Taylor Swift das neue Album von Charlie Puth

Charlie Puth (32) ist bereit für einen musikalischen Neustart und schaut sich dabei etwas von Popstar Taylor Swift (34) ab. Der Grammy-nominierte Sänger arbeitet momentan an seinem nächsten Album und verspricht dabei Änderungen – wobei sein typischer Sound mit Akkorden und Rhythmuswechseln erhalten bleibt. "Ich denke jedes Mal, wenn ich ein neues Projekt beginne, darüber nach, was mir bisher gefehlt hat, und eine Sache, die ich gerne noch verbessern würde, ist das Geschichtenerzählen von Dingen", erklärt er gegenüber People. Um das umzusetzen, hat er sich die Musik seiner Kollegin als Beispiel genommen. "Taylor Swift hat mich dazu inspiriert, meine Texte mehr zu erzählen, anstatt einfach nur Buchstaben aneinanderzureihen."

Der spannende Austausch zwischen den zwei Künstlern fand seinen Anfang, als die 34-Jährige Charlie in einem Song erwähnte, in dem sie davon sang, dass er eine größere Bekanntheit verdiene. Obwohl die beiden Musiker keine tiefgehende persönliche Beziehung pflegen, verbindet sie dennoch die Musik auf besondere Weise. Charlies kürzlich erschienene Single "Hero" ist ein erstes Beispiel für seine neue musikalische Richtung und unterscheidet sich stark von seinem bisherigen Repertoire. Auf Instagram erklärte er, dass er durch den Song persönliche Erlebnisse verarbeitet: "Es ist eines der härtesten Lieder, die ich je schreiben musste, aber ich habe ihn in der Hoffnung geschrieben, dass ihr etwas Ähnliches in eurem Leben durchgemacht habt und dass er die Lücke für euch ausfüllen kann, so wie er es für mich getan hat."

Charlie Puth gehört schon seit vielen Jahren zu den erfolgreichsten Musikern der Welt. Seinen großen Durchbruch schaffte er 2015 mit seinem Feature auf "See You Again", Wiz Khalifas (36) Song für den siebten Teil von Fast & Furious. Seitdem ist er aus den Charts gar nicht mehr wegzudenken und schreibt neben seinen eigenen Hits auch Lieder für andere Stars wie etwa Justin Bieber (30), Maroon 5 oder Jason Derulo (34). Auch privat könnte es bei ihm nicht besser laufen: Seit 2022 ist er mit seiner Partnerin Brooke Sansone liiert. Nach nur einem Jahr Beziehung hielt er im September 2023 um ihre Hand an, eine große Hochzeit fand bisher aber noch nicht statt.

Getty Images Charlie Puth bei der 75. Verleihung der Emmy Awards

Getty Images Collage: Charlie Puth und Brooke Sansone

