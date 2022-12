Hoher Besuch: Knossi entert das "Promi Big Brother"-Haus!

Für kurze Zeit war Knossi (36) der wohl glücklichste Bewohner im Promi Big Brother-Haus! Der erfolgreiche YouTuber war heute zu Gast in der Sendung – und durfte für die Stars im Penny einkaufen. Im Vorab-Interview mit Jochen Schropp (44) und Marlene Lufen (51) betonte der Webstar noch, was für ein großer Big Brother-Fan er sei. Als Knossi dann tatsächlich kurz im Container vorbeischauen durfte, ist er vor Freude völlig ausgeflippt!

Zunächst schickte der große Bruder den Web-Video-Produzenten in die Garage, um seinen Einkauf bei den Bewohnern abzuliefern. Dort umarmte Knossi alle euphorisch und begann dann in dem kleinen TV-Set herumzustöbern und sich alles von Menderes (38) und Co. zeigen zu lassen. Anschließend durfte er sogar einen Blick in den Luxusbereich werfen. Im Loft ließ er schließlich alle Hemmungen fallen und lief glücklich quietschend umher. Zum Schluss zog er sich sogar bis auf die Unterhose aus, rannte im Bademantel herum, öffnete sich einen Champagner und sprang in den Whirlpool. Am liebsten wäre der Blondschopf direkt da geblieben – doch als er nachfragte, ob er "übernachten darf", verneinte Big Brother: "Es ist alles ausgebucht."

Die Zuschauer amüsierten sich köstlich über Knossis freudigen Ausraster auf Twitter: "So süß, kann er bitte einfach einziehen? Er macht wenigstens Stimmung!", schrieb ein User. "Knossi ist unterhaltsamer als die anderen zusammen", beteuerte ein anderer. Doch manchen war sein Ausbruch auch ein bisschen zu viel: "Hilfe, warum zieht der sich jetzt aus? Verwechselt er das mit der Knossi-Show? Raus mit dir", stichelte ein Nutzer. Was sagt ihr zu seinem kurzen Auftritt bei "Promi BIg Brother"? Stimmt ab!

