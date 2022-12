Nach Exit: Wem gönnt Jörg Knör den "Promi Big Brother"-Sieg?

Wen möchte Jörg Knör (63) auf dem Thron von Promi Big Brother sehen? Am Freitag musste der Comedian den Promi-Container verlassen. Er wurde von den Zuschauern rausgewählt. Die letzte Entscheidung fiel in der Liveshow zwischen ihm und Rainer Gottwald und fast 80 Prozent der Zuschauer entschieden sich gegen den 63-Jährigen. Nach dem Auszug hat Promiflash Jörg mal gefragt, wem er den Sieg denn am meisten gönnen würde.

Auf Nachfrage von Promiflash, wer den Sieg bei "Promi Big Brother" denn am meisten verdient hätte, hat Jörg eine klare Antwort. "Ich sage mal einen Namen, der vielleicht nicht von jedem genannt wird, aber der für mich ein ganz strahlender, überraschender und charismatischer Mensch ist: Jay Khan (40)! Für den würde ich jetzt sogar noch einmal anrufen", meinte der TV-Star. Aber auch Menderes (38) habe sein Herz erobert, nur wolle er nicht die gleiche Antwort wie alle anderen geben. Dennoch würde er sich für den DSDS-Star ebenfalls freuen.

Jay gehöre auch definitiv auf die Liste der Kandidaten, mit denen Jörg gerne Kontakt halten würde. Aber auch über eine Nachricht von Jörg Dahlmann (63) nach Showende würde er sich sehr freuen: "Wir waren im gleichen Jahrgang – 1959 – und haben uns den ganzen Tag etwas über unsere Kindheit erzählt."

"Promi Big Brother" ab Freitag, 18. November 2022, täglich live und "Promi Big Brother – Die Late Night Show" direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn

Sat.1 Collage: Jay Khan und Menderes bei "Promi Big Brother"

Sat.1 Menderes bei "Promi Big Brother"

Instagram / joergknoer Jörg Knör, Ex-"Promi Big Brother"-Kandidat

