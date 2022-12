Rainer oder Jörg: Welcher Star fliegt bei Promi BB raus?

Rainer Gottwald oder Jörg Knör (63) – wen trifft es heute? So langsam wird es im Promi Big Brother-Container immer leerer. Nachdem am Dienstag bereits der Goodbye Deutschland-Star Catrin Heyne und die Reality-TV-Bekanntheit Walentina Doronina (22) das Haus verlassen mussten, stand heute ein weiterer Exit an. Die Zuschauer mussten sich entscheiden, ob Rainer oder Jörg weiterhin in der Show bleiben sollen. Doch wen wollen die Fans noch länger im Haus sehen?

Um Mitternacht verkündete der große Bruder in der Garage endlich die Entscheidung: "Jörg, fast achtzig Prozent der Zuschauer haben sich entschieden – gegen dich. Rainer, du wurdest dazu auserkoren, im Haus zu bleiben." Viel Zeit blieb dem Komiker danach nicht mehr, um seinen Mitbewohnern Lebewohl zu sagen. Er musste sich direkt verabschieden – und den Container sofort verlassen.

Die Zeit im Haus war für den 63-Jährigen ziemlich nervenaufreibend, wie er nach seinem Auszug im Interview mit Marlene Lufen (51) und Jochen Schropp (44) verriet. "Es war schon eine Achterbahn der Gefühle. Ich war schon drauf vorbereitet, aber nicht auf alles, was hier passiert. Man unterschätzt das zu Hause schon", gab er ehrlich zu. Jörg habe im Container aber viel über sich lernen können.

