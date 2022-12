Helen Mirrens Mann gibt ihr nicht das Gefühl, schön zu sein

Findet Helen Mirrens (77) Mann sie nicht schön? Die Schauspielerin ist eine der begehrtesten Frauen Hollywoods, vor allem vor der Kamera – sie spielte unter anderem in Filmen wie "The Queen", Fast & Furious und "Die Frau in Gold" mit. Vor 25 Jahren schnappte ihr heutiger Ehemann Taylor Hackford die Beauty vom Markt weg. Nach so vielen Jahren Ehe offenbart Helen jetzt, dass ihr Gatte ihr nie Komplimente mache!

Im Interview mit Yahoo! äußerte der Megastar: "Ich glaube nicht, dass mein Mann mir jemals das Gefühl gibt, schön zu sein." Gelassen witzelt die 77-Jährige: "Das ist nicht nötig [...] ich liebe ihn nicht dafür, um ehrlich zu sein." Helen verriet, dass sie die sechs Monate Zeit, die sie mit Taylor während der Covid-19-Pandemie verbracht hatte, als äußerst "wertvoll" empfunden habe.

Die gebürtige Engländerin hatte im Interview mit Vogue vergangenen Jahres erklärt, dass sie sich wünschen würde, dass mehr Leute zu ihren ergrauten Haaren stehen würden – so wie sie es tue. "Die Frauen in meinem Alter, die in letzter Zeit den Sprung geschafft haben, sehen so großartig aus", schwärmte die Oscar-Preisträgerin.

Getty Images Helen Mirren im Mai 2022

Getty Images Helen Mirren und ihr Mann Taylor Hackford in Italien, 2021

Getty Images Helen Mirren im April 2022

