Helen Mirren (76) legt einen atemberaubenden Auftritt hin. Zehn Tage lang fanden in diesem Jahr wieder die Filmfestspiele in Cannes statt. Zahlreiche Promis versammelten sich zu diesem Anlass in der französischen Hafenstadt und präsentierten auf dem roten Teppich spektakuläre Outfits. Am Freitag zog vor allem eine Schauspielerin alle Blicke auf sich: Helen Mirren begeisterte die Fotografen auf dem Red Carpet mit ihrer grauen Haarpracht.

Für ihren Auftritt auf dem roten Teppich wählte die 76-Jährige ein funkelndes Kleid in Silber, welches perfekt zu ihrem Haarton passte. Stolz stellte die "The Queen"-Darstellerin ihre lange Wallemähne zur Schau. Das Blitzlichtgewitter genoss der Filmstar jedoch nicht allein. Gemeinsam mit Andie MacDowell (64), die ihre ergraute Lockenpracht ebenfalls voller Stolz präsentierte, führte Helen für die Fotografen einen kleinen Tanz auf.

Die beiden Schauspielerinnen stehen zu ihren ergrauten Haaren und das zeigen sie auch immer wieder gerne. Vergangenes Jahr betonte Helen zudem gegenüber Vogue, dass sie sich wünsche, mehr Leute würden zu ihren ergrauten Haaren stehen. "Die Frauen in meinem Alter, die in letzter Zeit den Sprung geschafft haben, sehen so großartig aus", schwärmte die 76-Jährige.

Getty Images Helen Mirren bei den Filmfestspielen in Cannes

Getty Images Helen Mirren und Andie MacDowell

Getty Images Helen Mirren, Schauspielerin

