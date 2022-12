Hugh Grants Ehefrau: Wer ist Anna Elisabet Eberstein?

Das ist die Frau von Hugh Grant (62)! Der britische Schauspieler ist bekannt für seine Rollen in romantischen Komödien wie "Notting Hill" oder "Bridget Jones". Auch mit seinem Liebesleben machte der 62-Jährige oft von sich reden. Vor allem seine langjährige Beziehung mit Liz Hurley (57) und der große Fremdgehskandal um den Filmstar wurden in den Medien heiß diskutiert. Seit 2018 scheint Hugh aber die wilden Zeiten komplett hinter sich gelassen zu haben und ist mit der Schwedin Anna Eberstein (39) verheiratet. Auch über die 42-jährige Geschäftsfrau gibt es Interessantes zu berichten.

Anna ist vielseitig talentiert und hat sich schon in den unterschiedlichsten Branchen ausprobiert. 2014 gründete sie mit ihrer Cousine das Schuh- und Socken-Unternehmen "Ace Slippers", wie Marie Claire berichtete. Das Ziel des Unternehmens sei laut der Hompage: "Den traditionellen schwedischen Pantoffelsocken einen ausgefalleneren Stil zu verleihen." Außerdem hat Hughs Gattin einen Masterabschluss von der schwedischen Universität Uppsala. Daraufhin arbeitete sie unter anderem bereits als Produzentin sowie im Marketingbereich für den bekannten Sportsender "ESPN".

Das Paar versuchte seine Beziehung so privat wie möglich zu halten. In einem Interview 2019 mit Extra TV gestand Hugh, dass die Flitterwochen in Südfrankreich sehr emotional für seine Ehefrau waren. "Wir hatten eine kurze Hochzeitsreise, meine Frau hat die ganze Zeit geweint", offenbarte er.

Anzeige

Getty Images Hugh Grant im Mai 2002

Anzeige

Getty Images Liz Hurley und Hugh Grant bei der Premiere von "Mickey Blue Eyes", 2000

Anzeige

Getty Images Hugh Grant, Juli 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de