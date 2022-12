Nach Promi-BB-Talk: Wie läuft es bei Walentina und Can?

Wie ging es für Walentina Doronina (22) weiter? Das Reality-TV-Sternchen musste am Dienstag ihre Koffer packen: Für sie war die Reise bei Promi Big Brother zu Ende. Während der Show ging es bei ihr ziemlich auf und ab: Unter anderem durfte sie kurz mit ihrem Freund Can Kaplan reden, nachdem sie zuvor über seine Familie abgelästert hatte. Die beiden schienen danach einiges zu klären zu haben. Promiflash hakte bei ihr nach: Wie geht es für sie und Can weiter?

Im Interview mit Promiflash gab Wale zu, dass sie nach der Show definitiv Gesprächsbedarf mit ihrem Freund hat. "Für ihn ist ja das TV-Business auch komplett neu. Ich konnte dieses Zwei-Minuten-Gespräch einfach nicht deuten, aber er hat mir gesagt, dass er fein damit ist", erklärte sie. Sie wolle sich auf jeden Fall noch einmal die Late-Night-Show anschauen, in der er zu Gast war. "Aber sonst ist eigentlich alles fein – wir sind beide sehr eingeschweißt, obwohl wir erst kurz zusammen sind", stellte Walentina außerdem klar.

Obwohl Can noch gar keine TV-Erfahrung hat, ist die Are You The One?-Bekanntheit definitiv bereit, ihn nun noch mehr in ihre Welt mitzunehmen. "Temptation Island kann gerne kommen. Mal gucken, ob er das übersteht", teaserte Walentina abschließend an.

