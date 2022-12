Präsidentin von Prinz Harry und Meghans Firma hat gekündigt

Im Unternehmen von Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) wird sich in den kommenden Monaten wohl so einiges ändern. Während sich die königliche Familie nach der Veröffentlichung eines ersten Trailers zur Netflix-Dokumentation der Sussex' aktuell in Krisengesprächen befinden soll, scheint die Spannung bei den Fans nur umso mehr zu steigen. Schon am kommenden Donnerstag soll die Serie dann auf dem Streamingdienst abrufbar sein. Kurz vor der Premiere gibt es nun überraschende Nachrichten aus dem Umfeld des Paares: Die Präsidentin von Harry und Meghans Archewell-Firma hat gekündigt.

Wie Bunte nun berichtet, entschied sich die Führungskraft Mandana Dayani vor Kurzem dazu, die Wohltätigkeitsorganisation zu verlassen. In einem Statement – das von einem Vertrauten der zweifachen Eltern geteilten worden war – heißt es, dass die dunkelhaarige Beauty während Harry und Meghans Elternzeit nur vorübergehend die Führungsrolle in der Firma übernommen habe. Da der 38-Jährige und seine Frau nun allerdings wieder selbst den Vorstand übernehmen würden, sei ihr Werdegang bei Archewell nun beendet – das sei von vornherein allerdings "in beidseitigem Einvernehmen" genau so geplant gewesen.

Aus diesem Grund werde es auch keinen Ersatz für ihre Position geben. Zudem herrsche keine dicke Luft zwischen Mandana und den ehemaligen Royals. "Frau Dayani unterstützt den Herzog und die Herzogin in ihrer neuen Führungsrolle voll und ganz, da sie Freunde bleiben", wurde in der Bekanntgabe abschließend beteuert.

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan

Anzeige

Twitter / scobie Herzogin Meghan und Mandana Dayani, 2022

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Meghan in der Westminster Abbey in London im März 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de