Nach Trennungsgerüchten: Olivia Wilde beendet Pause im Netz

Genießt Olivia Wilde (38) etwa ihr Leben als frisch gebackener Single? Am Set des Films "Don't Worry Darling" hatte die Regisseurin den Sänger Harry Styles (28) kennen und lieben gelernt. Ihre Beziehung bestätigten die beiden allerdings nie. Dennoch wurden der einstige One Direction-Sänger und seine Liebste hin und wieder bei romantischen Dates erwischt. Nach zwei Jahren behauptete nun aber ein Insider, dass die beiden eine Beziehungspause einlegen. Doch statt Trübsal zu blasen, genoss Olivia nun einen Tag am Strand.

Zuletzt teilte die Ex von Jason Sudeikis (47) anlässlich ihres Shootings für das Cover der Elle einen Post auf Instagram. Nun meldete sich Olivia mit einem Urlaubs-Pic bei ihren Fans auf Social Media zurück: Gemeinsam mit ihrer Freundin Barbara Burchfield entspannte die 38-Jährige in einer Hängematte. "Das Beste", schrieb sie zu der niedlichen Aufnahme. In einer Story teilte Olivia ein weiteres Bild, auf dem sie an einem traumhaften Stand spazieren ging.

Die angeblichen Gründe für die Trennung waren bisher die vollen Terminkalender von Harry und Olivia. Vor wenigen Tagen verriet ein Insider nun einen weiteren Grund: Der "Watermelon Sugar"-Interpret soll vor seiner Romanze mit Olivia eine Affäre mit seinem Co-Star Florence Pugh (26) gehabt haben – und das sorgte für eine Menge Drama! "Harry ist eine sehr positive und gechillte Person und die ganzen Gerüchte darüber, dass Florence und Olivia um ihn gekämpft haben, machten ihn verrückt", erklärte die Quelle gegenüber Daily News.

UPI/Newscom/SIPA Harry Styles und Olivia Wilde auf der "Don't Worry Darling"-Premiere in New York

Getty Images Olivia Wilde, Schauspielerin

Getty Images Florence Pugh, Schauspielerin

