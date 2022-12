Neue Babybauch-Pics: Kaley Cuoco schmückt den Weihnachtsbaum

Kaley Cuoco (37) genießt ihre erste Weihnachtszeit als Schwangere! Die The Big Bang Theory-Darstellerin erwartet derzeit gemeinsamen Nachwuchs mit ihrem Partner Tom Pelphrey (40). Das Paar hat sogar schon das Geschlecht verraten: Sie dürfen sich auf eine Tochter freuen. Ihre Fans lässt die Schauspielerin im Netz immer wieder mit süßen Fotos an ihrer Schwangerschaft teilhaben. Jetzt zeigte Kaley ihren Babybauch sogar beim Weihnachtsbaumschmücken!

In ihrer Instagram-Story gewährte die 37-Jährige ihren Followern Einblicke in die Weihnachtsvorbereitungen. Auf einigen Schnappschüssen ist Kaley in einem lockeren Kleid zu sehen, während sie den Tannenbaum schmückt und in die Kamera grinst. Ihre wachsende Babykugel ist dabei deutlich zu erkennen. "Habe den Baum geschmückt, was meine Lieblingsbeschäftigung ist", schrieb die werdende Mama zu einem der Fotos und präsentierte danach den bunt leuchtenden Tannenbaum.

Ein Tannenschmuckstück hielt Kaley sogar direkt in die Kamera: Darauf ist ihr verstorbener Hund Norman zu sehen. Der Verlust hatte die Blondine im Januar 2021 hart getroffen. "Du warst 14 Jahre lang meine Welt. Danke, dass du mich angelächelt hast, als du diese Welt verlassen hast und mir erneut gezeigt hast, dass unsere Sprache uns allein gehörte", hatte sie sich damals via Instagram von dem Vierbeiner verabschiedet.

Kaley Cuoco und Tom Pelphrey, 2022

Kaley Cuoco im Dezember 2022

Kaley Cuoco mit ihrem Hund Norman

