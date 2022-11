Süß! Kaley Cuoco und Tom Pelphrey posieren mit Baby-Trikot

Kaley Cuoco (36) ist superglücklich! Vor fast zwei Monaten verrieten die Schauspielerin und Tom Pelphrey (40), dass sie ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Seitdem teilt die The Big Bang Theory-Darstellerin immer wieder Schwangerschafts-Updates mit ihren Fans. Erst vor Kurzem verriet sie, dass sie schon die Hälfte ihrer Schwangerschaft geschafft habe. Auch ihre wachsende Körpermitte zeigt sie regelmäßig im Netz. So teilte Kaley nun wieder ein bezauberndes Foto.

In ihrer Instagram-Story postete die 36-Jährige einen süßen Schnappschuss mit ihrem Freund Tom. Für das Foto posierten Kaley und Tom im Partnerlook in blauen New-York-Giants-Trikots. Dazu hält Kaley ein winziges Trikot hoch, das wohl für ihr Baby gedacht ist, und strahlt dabei bis über beide Ohren. "Zukünftiger Footballer im Anmarsch", schrieb sie zu dem Foto an der Seite ihres Liebsten.

Erst kürzlich zeigte Kaley ihren wachsenden Babybauch auf Instagram, als sie ein bezauberndes Bild mit Freund Tom postete. Darauf umarmt Tom seine Kaley von hinten und hat seine Hände auf ihren Bauch gelegt, während das Paar vor einem Spiegel im Flur posiert.

Instagram / kaleycuoco Kaley Cuoco im November 2022

Instagram / kaleycuoco Kaley Cuoco mit ihrem Partner Tom Pelphrey

Instagram/kaleycuoco Kaley Cuoco und Tom Pelphrey, 2022

