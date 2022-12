Deshalb verkrachte sich Ashton Kutcher mit seinem Zwilling

Ashton Kutcher (44) und sein Zwillingsbruder Michael reden wieder miteinander! Der Bruder des Schauspielers war nur wenige Minuten nach Ashton auf die Welt gekommen. Allerdings war schon kurz nach der Geburt festgestellt worden, dass Michael eine Zerebralparese hat, eine Bewegungsstörung aufgrund einer frühkindlichen Hirnschädigung. Beide verrieten jetzt, dass sie lange Zeit lang keinen Kontakt zueinander hatten. Aus diesem Grund herrschte zwischen ihnen Funkstille!

In der Vorschau ihres ersten gemeinsamen Interviews bei The Checkup With Dr. David Agnus gestand Michael jetzt, dass "Eifersucht, zumindest von meiner Seite" zu dem Kontaktabbruch geführt habe. Eifersucht auf den Erfolg und das gesundheitliche Glück von Ashton. Dieser hingegen hätte mit Schuldgefühlen zu kämpfen gehabt. "Wie kann ich so viel Glück haben?", habe er sich immer wieder gefragt.

Doch dann sei dem "Dude Where's My Car?"-Star ein Licht aufgegangen. "Es gab einen Moment, in dem ich nach New York zog und meine Karriere in Schwung kam, und Mike kam zu Besuch und er sah mich an und sagte: 'Jedes Mal, wenn ich dir leidtue, machst du mich kleiner'", erinnert sich Ashton. "Er sagte: 'Das ist das einzige Leben, das ich je gekannt habe, also hör auf, das Einzige zu bemitleiden, was ich habe.' Und das hat dann eine ganze Verschiebung dahin bewirkt, wo wir heute sind, nämlich gleichberechtigt. Das war es."

Getty Images Ashton Kutcher bei der Los Angeles Premiere Of Focus Features' "Vengeance", Juli 2022

Getty Images Michael und Ashton Kutcher bei der World May Hear Gala im Jahr 2013

Getty Images Ashton Kutcher im Oktober 2019

