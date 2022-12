Nach Doku-Trailern: Erste Bilder von Prinz Harry und Meghan

Prinz Harry (38) und Meghan (41) zeigen sich erstmals seit Veröffentlichung der kontroversen Trailer! Seit die ersten Bilder aus der Dokumentation des Paares veröffentlicht wurden, gibt es viele Diskussionen darum. Die Eheleute hatten sich bereits vor zwei Jahren von der royalen Familie distanziert und werden nun in einer Netflix-Produktion über die Gründe auspacken. Dabei könnten einige Mitglieder des britischen Königshauses nicht gerade gut bei wegkommen. Jetzt wurden Harry und Meghan glücklich zusammen am Flughafen gesehen!

Die Fotos, welche Mirror vorliegen, zeigen die Sussexes bei Verlassen eines Privatflugzeuges am Flughafen von New York City. Dort wird heute, am 6. Dezember, die "Ripple-of-Hope"-Gala stattfinden. Das Königspaar soll dort für ihr wohltätiges Engagement geehrt werden. Die zweifachen Eltern scheinen zufrieden und sorglos zu sein. Meghan trug ein schwarzes Kleid und eine Sonnenbrille und wurde mit einem strahlenden Lächeln abgelichtet, während Harry ein schlichtes weißes Hemd wählte.

Nach der gestrigen Veröffentlichung des zweiten Trailers kamen insbesondere Vorwürfe der Falschdarstellung auf. Die zusammengeschnittenen Bilder sollen vermitteln, dass Meghan von Paparazzi gejagt wurde. Einige der Aufnahmen stammen aber offenbar von einer Filmpremiere im Jahr 2011, als Harry seine jetzige Frau noch nicht einmal kannte.

Getty Images Prinz Harry und Meghan in der Westminster Abbey in London im März 2020

Netflix Herzogin Meghan und Prinz Harry für ihre Netflix-Doku "Harry & Meghan"

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im September 2022

