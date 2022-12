Neuer Trailer: So krass wird Prinz Harry und Meghans Doku

Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) brechen ihr Schweigen! Vor wenigen Tagen wurde ein Teaser der Netflix-Doku des Paars veröffentlicht. Schon nach den wenigen Ausschnitten war klar, dass ihr Film viele interessante Details aus dem britischen Königshaus preisgeben wird. Nun erschien ein neuer Trailer, der noch vielversprechender ist: Es wird besonders die öffentliche sowie royale Abneigung gegen die gebürtige US-Amerikanerin thematisiert. Dem Sohn von König Charles (74) hatte das immer Sorgen bereitet – besonders vor dem Hintergrund, was das Ganze mit seiner Mutter Prinzessin Diana (✝36) angestellt hat. "Ich hatte Angst, dass sich die Geschichte wiederholt", verriet der Prinz in der Doku, die am 8. Dezember erscheint.

